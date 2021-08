iOS 15 : la principale nouveauté sera absente au lancement

Plus les semaines défilent, et plus iOS 15 semble être une mise à jour mineure du système d’opération de la marque à la pomme.

Le SharePlay attendra

La sixième version de la bêta d’iOS 15 apporte son lot de changements (notamment au niveau de l’interface de Safari), en vue d’un lancement en septembre. Mais la mise à jour est également accompagnée d’une note de la part d’Apple, indiquant que la fonctionnalité SharePlay ne sera pas disponible tout de suite.

Cette option, pourtant fortement mise en avant par la firme de Cupertino lors de la conférence WWDC 2021, permet de partager du contenu (film, série, musique et même l’écran) lors d’un appel FaceTime.

Sans en expliquer les raisons (l’option était présente sur les bêta 1 à 5), l’entreprise décale donc la sortie de SharePlay à l’automne, et confirme que cela concerne également iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey.

Résultat, lors de sa sortie officielle le mois prochain, iOS 15 ne sera qu’une mise à jour mineure, dont le principal intérêt sera le mode " Focus ", l’option " Live Text ", et quelques améliorations du côté des notifications.

Une autre option absente sur macOS Monterey

SharePlay ne sera pas la seule option absente au lancement des nouvelles versions de l’OS d’Apple. À en croire les dernières bêta, l’option Universal Control ne devrait pas être présente au lancement de macOS Monterey.

Cette fonctionnalité bluffante permet de passer instantanément d’un Mac à un iPad en utilisant une souris ou un trackpad. Mais depuis l’annonce en juin, l’option est aux abonnées absents, et les développeurs qui testent les différents bêta n’ont pas encore pu tester cette petite prouesse technique.

Apple n’a pas encore officialisé le retard d’Universal Control, mais cela ne surprendrait personne à ce stade.