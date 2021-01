iOS 15 : l’abandon d’anciens modèles d’iPhone semble se confirmer

iOS 15 n’est pas attendu avant le mois de septembre, mais une nouvelle rumeur publiée par le site iPhoneSoft semble confirmer que le successeur d’iOS 14 ne sera pas compatible avec sept appareils.

En novembre dernier, le site israélien The Verifier annonçait que trois modèles d’iPhone ne seraient plus pris en charge par Apple. À savoir :

L’iPhone 6s

L’iPhone 6S Plus

l’iPhone SE (2016)

À cette liste, le site iPhoneSoft ajoute trois modèles d’iPad :

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad 5

Soit de nombreux appareils qui utilisent la puce A9 ou des puces plus anciennes. Malgré tout, iOS 15 serait compatible avec une majorité des iPhone et iPad. Si les informations d’iPhoneSoft et The Verifier sont correctes, voici la liste des appareils pris en charge :

iPhone 13 / iPhone 12s (soit les nouveaux iPhone attendus à la rentrée)

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

Les iPad attendus en 2021

iPad Pro (12,9 pouces)

iPad Pro (9,7; 10,5; et 11 pouces)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad mini 5

La liste définitive devrait être officialisée en juin, lors de la WWDC. Période durant laquelle Apple dévoile ses nouveautés, y compris les nouvelles versions d’iOS, d’iPadOS et de macOS.