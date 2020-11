iOS 15 : Apple abandonnerait les iPhone 6S et SE

iOS 14 n’est disponible que depuis le 16 septembre. Mais les yeux sont déjà tournés vers iOS 15, la prochaine version du système d’exploitation d’Apple, qui devrait accompagner la sortie de l’iPhone 13 en septembre 2021.

Et la première rumeur entourant la prochaine grosse mise à jour nous vient du site israélien The Verifier. Selon leurs informations, Apple pourrait laisser sur la touche deux modèles d’iPhone. À savoir l’iPhone 6s et 6s Plus, ainsi que l’iPhone SE.

iOS 15 serait donc compatible avec 17 modèles d’appareils, plus la gamme iPhone 13 attendue pour 2021 :

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020)

iPod touch (7e generation)

L’iPhone 6s et 6s Plus sont sortis en septembre 2015, ce qui signifie qu’Apple a proposé des mises à jours pendant cinq ans. L’iPhone SE (à ne pas confondre avec la version 2020 de l’iPhone SE) est quant à lui sorti en mars 2016.

Cela étant dit, The Verifier n’a pas toujours publié des informations exactes, comme le prouve le classement des “serial leaker” les plus fiables publié par Apple Track. Le site israélien n’est que 17eme, avec 54,3% d’informations correctes.

Il est donc encore trop tôt pour savoir si les iPhone 6s, 6s Plus et SE seront bel et bien abandonnés par Apple.