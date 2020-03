iOS 14 : Voici tout ce qu’on sait sur le prochain OS d’Apple

Le site 9to5Mac a mis la main sur une première version d’iOS 14, qu’Apple ne dévoilera qu’en juin, lors de la WWDC (si l’événement n’est pas annulé d’ici là à cause du coronavirus). Depuis plusieurs jours, le site partage donc ses trouvailles au compte goutte. Voici les principales nouveautés que nous réserve iOS 14.

Un nouvel iPad Pro

On le sait, Apple planche sur un nouveau modèle de sa tablette. Ce que confirme le code d’iOS 14. Selon 9to5Mac, l’iPad Pro 2020 disposerait bel et bien de trois capteurs photo, similaires à l’iPhone 11 Pro. Soit un capteur téléphoto, un capteur ultra grand-angle et un capteur grand-angle, le tout accompagné d’un petit capteur ToF pour le calcul de la profondeur.

Le capteur ToF sera notamment utile dans le cadre de ARKit, la plateforme de réalité augmentée sur laquelle mise beaucoup la marque à la pomme (le code parle d’ailleurs d’une solution permettant de pointer un appareil compatible sur n’importe quel objet, et en apprendre plus à son sujet grâce à la réalité augmentée).

Le retour du TouchID

Le retour du capteur d’empreinte se fera sur l’iPhone 9/iPhone SE 2, le smartphone d’entrée de gamme qu’Apple dévoilera dans le courant de l’année. Selon 9to5Mac, l’iPhone dont on ne connait pas encore le nom exact pourrait accompagner la sortie d’iOS 13.4 au printemps.

Adieu la Siri Remote

L’horrible télécommande en verre qui accompagne l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K sera enfin remplacée. La firme de Cupertino va en effet proposer une nouvelle version de son boitier télé, et donc également une version (on l’espère) améliorée de la télécommande. 9to5Mac explique que ses équipes fouillent encore dans le code pour tenter d’en apprendre plus à ce sujet. Mais cette petite information incomplète plaira à tous ceux qui ont déjà appuyé accidentellement sur le trackpad de la Siri Remote en regardant un film.

Du fitness sur grand écran