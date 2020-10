iOS 14 : un bug réinitialise le navigateur et la messagerie email par défaut

L’arrivée d’iOS 14 amenait une nouveauté très attendue des utilisateurs : la possibilité de choisir le navigateur et la messagerie email par défaut, en lieu et place de Safari et Mail.

Mais quelques jours après la sortie d’iOS 14, on découvrait qu’à chaque fois que l’iPhone ou l’iPad (sous iPadOS 14) était éteint puis rallumé, Safari et Mail redevenaient automatiquement les choix par défaut.

Heureusement, Apple avait corrigé l’erreur via une mise à jour. Mais voilà, le problème est de retour, sous une forme légèrement différente.

En effet, comme le prouve David Clarke sur Twitter, un nouveau bug replace Safari et Mail en tant que navigateur et messagerie par défaut à chaque fois qu’un navigateur ou une messagerie tiers est mis à jour via l’App Store.