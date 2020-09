iOS 14 : plus d’un quart des appareils actifs ont déjà été mis à jour

Si iOS 14 est une évolution plus qu’une révolution, il faut croire que les nouveautés proposées par Apple, notamment les widgets et la fonction image dans l’image, séduisent les utilisateurs.

Sur TikTok et Instagram, on ne compte plus les publications d’utilisateurs ayant modifié le look de leur écran d’accueil grâce aux widgets, aux “Raccourcis” et à l’application WidgetSmith. Est-ce pour cela qu’iOS 14 connaît un démarrage fulgurant ? C’est bien possible.

Mixpanel, une entreprise spécialisée dans l’analyse de données mobile, annonce en effet qu’iOS 14 a été téléchargé par 26,32% d’utilisateurs sur des iPhone, iPad et iPod Touch actifs en cinq jours seulement. À titre de comparaison, iOS 13 avait séduit 20% des utilisateurs une semaine après sa publication.

Pour mesurer le taux d’adoption d’iOS, Mixpanel se base sur des visites sur des sites Web et des applications qui utilisent ses SDK d'analyse mobile. Ses données ne sont donc pas officielles, mais elles se rapprochent des vrais chiffres et donnent un premier aperçu.

Quoiqu’il en soit, Apple devrait publier ses propres chiffres dans le courant du mois d’octobre, voire lors de la keynote dediée à l’iPhone 12. Mais la firme de Cupertino attend généralement que le taux d’adoption dépasse les 50% avant d’envoyer des communiqués de presse triomphants.