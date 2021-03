iOS 14 : les mises à jour de sécurité bientôt publiées séparément ?

Il s’agirait dune première sur iOS. Apple privilégiant souvent les grosses mises à jour (14.1; 14.2; etc.) plutôt que des mises à jour plus petites et plus fréquentes. Ce qui peut causer des soucis de sécurité sur des téléphones plus anciens, qui ne peuvent pas installer la dernière version en date de l’OS d’Apple (même si l’entreprise publie encore des mises à jour pour iOS 12).

L’idée serait donc similaire à celle en place sur macOS. Des utilisateurs de versions plus anciennes (macOS Mojave ou Catalina par exemple) bénéficient en effet de mises à jour de sécurité séparées, visant simplement à corriger des bugs.

À noter que sur iOS 14.5, une fois que vous avez téléchargé une mise à jour spécifique, telle qu'une mise à jour de sécurité, vous devrez peut-être la supprimer avant d'installer une autre mise à jour IOS disponible. “Apple pourrait continuer d’offrir des mises à jour de sécurité pour iOS 14 après la sortie d’iOS 15, afin que les utilisateurs puissent choisir de ne pas mettre à jour la dernière version principale, mais continuer à recevoir des patches de sécurité importants”, explique 9to5Mac.