iOS 14 : le taux d’adoption dépasse les 90%

Selon Mixpanel, iOS 14 serait présent sur plus de 90% des appareils compatibles (iPhone et iPad), et ce sept mois après son lancement.

Le succès d’iOS 14

À la date du 5 avril, le taux d’adoption était de 90,46%, contre 5,05% pour iOS 13 et 4,48% pour des OS plus anciens. iOS 14 est donc très populaire et son taux d’installation a rapidement grimpé. Il était de 72% en décembre 2020, et de 86% en mars dernier, selon les chiffres officiels d’Apple.

En effet, dans un communiqué, la marque à la pomme avait annoncé que 80% des iPhone tournaient désormais sur iOS 14. iOS 13 était encore présent sur 12% des appareils. Les 8% restants tournaient sur des OS plus anciens. Mieux encore, sur les iPhone sortis ces quatre dernières années, le chiffre d’adoption passait à 86% pour iOS 14. 12% des appareils tournaient sur iOS 13 et 2% tournaient sur des OS plus anciens.