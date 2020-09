iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7 seront disponibles dès 19h

L’arrivée des widgets, qui peuvent être placés sur l’écran principal de l’iPhone

La bibliothèque d’apps, située à la toute fin de l’écran d’accueil, et qui se charge d’organiser automatiquement les applications dans diverses catégories et sous-dossiers

Quelques nouveautés du côté d’iMessages (réponses ciblées, mentions, conversations épinglées, etc.)

L’arrivée d’une application de traduction, similaire à ce que peut proposer Google Translate

La spatialisation du son sur les AirPods (une option également présente sur iPadOS)

Les App Clips, des “mini” applications utiles quand on ne souhaite pas télécharger la version complète (pratique pour payer un parking, payer un café, etc.)

Le mode “image dans l’image” pour les vidéos et les appels Facetime

L’affichage “discret” pour les appels (qui n’occupe plus tout l’écran) et un mode réduit pour Siri

iOS 14 sera disponible sur iPhone 11; iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro Max; iPhone XS; iPhone XS Max; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8; iPhone 8 Plus; iPhone 7; iPhone 7 Plus; iPhone 6s; iPhone 6s Plus; iPhone SE (1re génération); iPhone SE (2e génération) et iPod touch (7e génération).

iPadOS 14