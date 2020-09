iOS 14 : Gmail peut enfin être défini comme messagerie pas défaut

Après Microsoft Outlook, c’est au tour de Gmail de se mettre à jour sur iOS, avec une nouvelle option qui permettra d’en faire la messagerie mail par défaut.

La nouvelle version, numérotée 6.0.200825 sur l’App Store, nécessite iOS 14 ou iPadOS 14.

Une fois téléchargée, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de l’iPhone ou de l’iPad, puis de scroller jusqu’au sous-menu Gmail. Sous l’option”App d’e-mails par défaut”, vous pourrez alors définir Gmail comme messagerie principale.

Ce qui signifie que lorsque vous envoyez des fichiers directement depuis l’iPhone (en passant par les options de partage du téléphone) ou que vous souhaitez envoyer un email en cliquant sur un lien, c’est Gmail qui se lancera et non plus Mail, la solution préinstallée d’Apple.

À noter qu’actuellement, un bug touche cette option de personnalisation. En effet, en cas de redémarrage de l’iPhone ou de l’iPad, iOS 14 / iPad OS 14 oublie les préférences de l’utilisateur et choisit a nouveau Mail comme messagerie pas défaut.

Le bug, qui n’a pas encore été reconnu par Apple, touche également les navigateurs, qu’il est également possible de définir par défaut. Actuellement, trois navigateurs tiers sont compatibles : Google Chrome, Microsoft Edge et DuckDuckGo Privacy Browser