iOS 14 est installé sur 80% des iPhone en circulation

Apple a publié les chiffres d’adoption d’iOS 14. Et sans surprise, les utilisateurs se sont rués sur la mise à jour.

Selon les chiffres dévoilés par la marque à la pomme, 80% des iPhone tournent désormais sur iOS 14. iOS 13 est encore présent sur 12% des appareils. Les 8% restants tournent sur des OS plus anciens.

Mieux encore, sur les iPhone sortis ces quatre dernières années, le chiffre d’adoption passe à 86% pour iOS 14. 12% des appareils tournent sur iOS 13 et 2% tournent sur des OS plus anciens.

Du côté de l’iPad, 70% des tablettes utilisent iPadOS 14 (contre 13% pour iPadOS 13 et 16% pour des OS plus anciens). Sur les tablettes commercialisées ces quatre dernières années, le chiffre d’adoption passe à 84% pour iPadOS 14, 14% pour iPadOS 13 et 2% pour des OS plus anciens.

Ces chiffres, mis à jour le 24 février dernier, prouvent que les installations d’iOS 14 et iPadOS continuent d’augmenter. À titre de comparaison, le 15 décembre 2020, iOS 14 était présent sur 72% de tous les iPhone actifs. iPadOS 14 était présent sur 61% des iPad actifs.