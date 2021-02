iOS 14.5 : voici les 217 nouveaux émojis

La majorité des nouveaux émojis concernent les couples. En effet, 200 émojis permettent d’obtenir toutes les configurations possibles, comme ce fut le cas en 2019 avec l’émoji du couple qui se tient la main . Ici, on voit deux visages reliés par un coeur. Si le nombre de combinaison est de 200, c’est parce qu’ il est possible de choisir le sexe, mais également la couleur de peau, la couleur de cheveux ainsi que l’orientation sexuelle.

Concernant l’inclusivité, notons qu’il est désormais possible d’obtenir un émoji de femme avec une barbe. La pilosité faciale n’est donc plus uniquement réservée aux hommes. Malgré tout, comme le souligne le site Emojipedia, “les femmes dans ce scénario ont tendance à être affichées avec des cheveux plus longs et des sourcils plus fins. La plupart des autres traits restent assez similaires à ceux de l’émoji homme.”