iOS 14.5 : voici comment déverrouiller votre iPhone lorsque vous portez un masque

Les utilisateurs de Face ID le savent bien : déverrouiller un iPhone lorsqu’on porte un masque complique la manœuvre. Avec iOS 14.5, disponible depuis ce lundi 26 avril, Apple propose enfin une solution.

L’Apple Watch à la rescousse

Concrètement, pour se déverrouiller, l’iPhone fera appel à la montre connectée d’Apple. Si celle-ci possède watchOS 7.4, ainsi qu’un code de protection et est déverrouillée, vous pourrez contourner Face ID et ainsi utiliser votre iPhone plus rapidement.

Pour cela, il vous faut :

Un iPhone doté du module Face ID

Une Apple Watch Series 3 ou un modèle ultérieur

La mise à jour iOS 14.5 et watchOS 7.4

La marche à suivre

Activez Face ID (Réglages > Face ID et code) Ajoutez, si ce n’est pas encore fait, un code à votre Apple Watch (Watch > Code) Activez l’option (Réglages > Face ID et code > Déverouiller avec l’Apple Watch)

Pour que cette troisième étape fonctionne, votre Apple Watch doit être sur votre poignet et doit être déverrouillée.

La prochaine fois que vous utiliserez votre iPhone avec un masque, il vous suffira de regarder en direction de l’écran, et celui-ci se déverrouillera grâce à l’Apple Watch. Une vibration sur la montre vous indiquera que l’iPhone est déverrouillé, et vous aurez également la possibilité de verrouiller le téléphone en cas de problème.

À noter que cette fonctionnalité fonctionne dans toutes les situations où Face ID est utilisé. Comme lors de l’achat d’une application ou lors d’une connexion à un site ou une app.