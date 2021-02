iOS 14.5 : Siri permet enfin de définir un service de streaming autre qu’Apple Music par défaut

© Image Reddit : matejamm1

En effet, quand on demande à Siri de jouer une chanson, l’assistant demandera quel service l’utilisateur souhaite-t-il utiliser, selon les différentes applications présentes sur l’appareil. Si vous êtes un utilisateur de Spotify, iOS 14.5 remarquera la présence du service et redirigera toutes vos commandes vocales vers cette plateforme de streaming. Même chose pour Deezer, YouTube Music et autres services concurrents.

D’après les premiers retours, l’option ne fonctionne pas toujours, ce qui est plutôt normal pour une bêta. Cela devrait être corrigé avant la publication de la version publique de la mise à jour… si Apple n’annule ou ne retarde pas la fonctionnalité d’ici là.

Si vous souhaitez essayer iOS 14.5 dès à présent, et bénéficier des nouveautés apportées (déverrouiller l’iPhone à l’aide de l’Apple Watch ou encore la compatibilité avec les manettes PS5 et Xbox Series X), voici la marche à suivre :

Depuis votre iPhone, rendez-vous sur beta.apple.com Inscrivez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Sous l’onglet iOS, descendez jusqu’au paragraphe “Démarrer” et cliquez sur “inscrire votre appareil iOS” Dans le paragraphe “Installer le profil”, cliquez sur “Télécharger le profil” puis sur “Autoriser” Rendez-vous ensuite dans les réglages de l’appareil et cliquez sur “Profil téléchargé” Cliquez sur “Installer” dans le coin supérieur droit Votre iPhone redémarrera, puis il vous sera possible de procéder à la mise à jour en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Pour profiter de l’option de déverrouillage via l’Apple Watch, il faudra répéter la manœuvre en choisissant cette fois le profil watchOS. Attention, il est impossible de faire marche arrière une fois une bêta installée sur l’Apple Watch. En cas de problème, seuls l’Apple Store et le service technique Apple seront en mesure de faire passer votre Apple Watch de watchOS 7.4 à watchOS 7.3. Quant à l’iPhone, si un retour en arrière est possible, il est néanmoins conseillé d’installer la bêta sur un appareil secondaire et de sauvegarder votre contenu avant toute mise à jour.