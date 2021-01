iOS 14.4 comble plusieurs failles de sécurité, la mise à jour est vivement conseillée

Parmi les nouveautés apportées par iOS 14.4 (et iPadOS 14.4), Apple annonce la correction de trois grosses failles qui auraient été exploitées activement.

Une de ces failles concerne le kernel, soit le noyau du système d’exploitation : “Une application malveillante peut être en mesure d’élever des privilèges. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.”

Lire aussi : iPhone 12 et pacemakers : Apple recommande de tenir les deux appareils éloignés l’un de l’autre

Les deux autres failles concernent WebKit, un moteur qui permet d’intégrer Safari au sein d’une application : “Un attaquant à distance peut provoquer l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.”

Ces deux “aveux” de faiblesse de la part d’Apple sont assez rares pour être soulignés.

Il est donc urgent d’installer la mise à jour si votre appareil est compatible.

iOS 14.4 est disponible sur les iPhone 6s et les modèles ultérieurs ; sur les iPad Air 2 et les modèles ultérieurs ; sur les iPad mini 4 et les modèles ultérieurs ; ainsi que sur l’iPod touch de 7e génération.

Pour mettre à jour votre iPhone ou votre iPad, il suffit de vous rendre dans les réglages de l’appareil. Rendez-vous ensuite dans le sous-menu “Général”, puis “Mise à jour logicielle.” L’iPhone ou l’iPad fera une recherche puis vous proposera de télécharger et d’installer la mise à jour.

Vous pouvez également, dans le même sous-menu, activer le téléchargement et/ou l’installation automatique des mises à jour.