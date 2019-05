iOS 13 ne serait pas compatible avec les iPhone 5S, iPhone 6 et iPhone SE

Inévitablement, la nouvelle version de l'OS d'Apple attendue pour la rentrée devrait être incompatible avec d'anciens modèles du smartphone.

Chaque année, c'est la même chose : la nouvelle version d'iOS exclut plusieurs modèles d'iPhone, ceux-ci étant jugés trop anciens par la marque à la pomme. Mais contrairement à iOS 12, qui fut à la surprise générale compatible avec tous les appareils pouvant accueillir iOS 11, ce ne sera pas le cas cette année.

Selon iPhonesoft.fr, iOS 13 ne sera pas compatible avec l'iPhone 5S, l'iPhone SE, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, tout en précisant que l'iPhone 6S serait actuellement en balance. Lancés en 2014, l'iPhone 6 et 6 Plus restent encore et toujours les modèles les plus vendus depuis la création de l'iPhone.

Si l'information est correcte, cela signifie que l'iPhone 5s aura profité d'une mise à jour supplémentaire par rapport à l'iPhone 6 et 6 Plus. Tandis que l'iPhone SE, qui n'a que trois ans, aura bénéficié d'un nombre limité de mises à jour. Du côté des iPad, deux modèles ne seraient pas compatibles : l'iPad Air et l'iPad Mini 2.

Apple n'a pas confirmé l'information. Mais le lancement de la conférence WWDC, qui débutera le 3 juin prochain, sera l'occasion d'en apprendre plus sur iOS 13.