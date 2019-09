iOS 13 disponible : quoi de neuf ?

C'est ce jeudi 19 septembre 2019 que doit être déployé officiellement iOS 13 sur l'ensemble des iPhone et iPod touch compatibles. Plus encore que les années précédentes, cette nouvelle mise à jour majeure promet de réelles améliorations du système et des applications Apple livrées avec.

La nouveauté la plus visible d'iOS 13 est bien sûr son mode sombre. Pour la première fois, iOS propose un nouvel habillage spécialement étudié pour les conditions d'utilisation par faible luminosité ou simplement destinée à économiser l'énergie de sa batterie. Il concerne aussi bien le système d'exploitation que l'ensemble des applications natives développées par Apple. À noter que toutes les applications inscrites sur l'App Store sont encouragées à proposer un tel mode à l'avenir.

Une autre nouveauté importante consiste à pouvoir désormais se connecter à des applications ou des sites Web directement via son identifiant Apple, à l'aide de Face ID ou Touch ID, avec même la possibilité de transmettre une adresse e-mail aléatoire unique pour préserver la confidentialité de ses données personnelles.

De leurs côtés, les outils de retouche photo se veulent plus faciles à utiliser et de plus en plus d'effets sont proposés pour peaufiner le rendu des images. Apple annonce en outre que la plupart des outils de retouche photo ont été adaptés à la retouche vidéo, comme faire pivoter l'image, la rogner ou encore appliquer des filtres.

Beaucoup de nouveautés sont aussi à découvrir au niveau des applications, avec notamment une véritable refonte de Plans, qui promet notamment une bien meilleure couverture du réseau routier. De nouvelles cartes devraient d'abord être déployées aux États-Unis d'ici la fin de l'année puis dans le reste du monde en 2020. A signaler également que Siri est doté d'une nouvelle voix plus naturelle et que les créations Memoji peuvent être regroupées dans des packs d'autocollants.

Enfin, iOS 13 intègre le tout nouveau service de jeux par abonnement Apple Arcade, qui propose de jouer de manière illimitée à tout un tas de jeux exclusifs pour seulement 4,99 euros par mois.

iOS 13 est disponible sous la forme d'une mise à jour gratuite sur l'iPhone 6s et tous les modèles ultérieurs ainsi que sur les iPod touch de 7e génération. A noter que désormais, les iPad disposent de leur propre système d'exploitation, iPadOS, avec des fonctionnalités qui lui sont propres.