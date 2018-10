D’après une étude publiée par Mixpanel, iOS 12 serait installé sur près de 50% des iPhone, iPad et iPod Touch (oui, ce produit existe toujours). Une prouesse réalisée en 20 jours seulement, contre un mois pour iOS 11. Il faut dire que les deux versions n’ont rien de comparable. iOS 11 a été un échec pour Apple, avec de nombreux soucis d’instabilité et des bugs à n’en plus finir. À l’inverse, iOS 12 semble, du moins pour l’instant, être bien plus performant, allant même jusqu’à supporter (et améliorer) des modèles aussi anciens que l’iPhone 5s.

iOS 12 a déjà été adopté par la moitié des utilisateurs - © Tous droits réservés

Évidemment, qui dit rétrocompatibilité dit nombre d’installations potentielles plus important. Mais d’après les premiers retours (Mixpanel se base sur des analyses web et mobile), ce sont bien les performances d’iOS 12 qui sont à saluer. Après un départ plutôt lent, l’OS a quasiment doublé son nombre d’installation sur les sept derniers jours. Et cela ne devrait pas ralentir, puisque dans les prochains jours, Apple publiera iOS 12.1, une version qui proposera les appels FaceTime groupés (jusqu’à 32 personnes) et plus de 70 nouveaux emojis. De plus, les nouveaux iPad Pro attendus pour cet automne et le lancement de l’iPhone XR ce 26 octobre devraient attirer de nouveaux utilisateurs.

Enfin, à titre de comparaison, Android 9.0 Pie, disponible depuis le 6 août 2018, n’apparaît toujours pas dans les statistiques d’installation de l’OS de Google. La majorité des smartphones Android (21,6%) tournent encore sur Marshmallow, la sixième version de l’OS, sorti en 2015.