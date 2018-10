Internet consomme plus d'énergie qu'on ne le pense

Non, quand on se connecte à Internet et qu'on y consulte du contenu, il n'y a pas que nos appareils qui consomment de l'énergie. Les centres de données remplis de serveurs, ces gros ordinateurs qui font fonctionner Internet, font partie de l'équation.

Ainsi, en 2020, l’économie numérique devrait représenter 20 % de la consommation électrique mondiale. Au rythme actuel, la progression serait de 10 % par décennie.

Le site Numerama avançait qu’en 2015 l’ensemble des datacenters ont consommé plus que la consommation annuelle de la ville de Lyon. Parmi l’éventail de services qui sont gros consommateurs d’énergie, on retrouve les plateformes de streaming vidéo comme Netflix ou YouTube, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les cryptomonnaies.

Néanmoins, certains planchent sur des solutions pour éviter ce gaspillage d’énergie. Si certains comme Microsoft ou Facebook optimisent le refroidissement de ces machines en installant des datacenters sous l’eau ou dans l’Arctique, d’autres réutilisent la chaleur produite pour chauffer des logements à proximité de ces centres.

Certains sont bons élèves en la matière comme Apple qui n’alimente ses datacenters qu’au moyen de sources renouvelables, d’autres beaucoup moins comme Amazon qui a décidé de stopper totalement l’usage d’énergie « verte ».