Intelligence artificielle : la formation gratuite Vlaamse AI-cursus est désormais disponible en français

Dans le cadre de la semaine belge de l’intelligence artificielle, le Nederlandse Nationale AI-cursus et Samsung annoncent l’arrivée d’une version francophone du Vlaamse AI-cursus. En huit modules, le cours en ligne gratuit plonge les jeunes et les moins jeunes dans le monde de l'intelligence artificielle de manière accessible.

Le Vlaamse AI-cursus est arrivé en Flandre en provenance des Pays-Bas en avril de l'année dernière et a depuis atteint plus de 10 000 participants. Le cours explore l'IA et comprend notamment des leçons sur le Machine Learning et le Deep Learning ainsi que l'expertise des professeurs belges Erik Mannens de l'UGent et Nathalie Smuha de la KUL.

Orienté vers l’avenir

Maintenant que la version francophone est en ligne, le cours sur l’IA pour tous en Belgique est une réalité. L'ambition demeure : atteindre 1 % de tous les Belges de plus de 12 ans et démocratiser davantage l'IA. L'importance de ce dernier point ne doit pas être sous-estimée compte tenu du potentiel disruptif de l'IA dans le secteur économique et sur le marché du travail.

Selon la fédération de l’industrie technologique Agoria, l'IA créera pas moins de 629 000 nouveaux emplois nets en Belgique d'ici 2030.

L'IA doit être adoptée le plus rapidement possible, comme le savent les pays voisins que sont la France et les Pays-Bas, qui ont investi respectivement 1,5 milliard et 1 milliard d'euros dans l'IA.

Ainsi, dans la perspective d'un avenir numérique, la compréhension de cette technologie permet de saisir les opportunités de l'IA d'une part, mais aussi de contrer les perceptions erronées et les risques possibles de l'IA tels que les vidéos deepfake d'autre part. Ce n'est qu'à la condition de disposer de compétences et de connaissances de base que les services d'IA pourront être déployés. Et c’est pour cette raison que le moment est venu.