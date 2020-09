Intel dévoile son nouveau logo et annonce ses nouvelles puces

Le dernier changement de logo avait eu lieu en 2006 . Date à laquelle Intel avait abandonné la phrase “Intel Inside” au profit d’une signature moins iconique, “Leap ahead”. Le nouveau logo est encore plus basique, et rappelle quelque peu le logo de Logitech . Mais permet à l’entreprise de mettre de l’ordre dans ses nombreuses gammes de processeurs (Core, Xeon, Optane, Pentium, Evo etc), avec un look plus clair.

Si Intel n’équipe bientôt plus les ordinateurs d’Apple, un coup dur pour l’entreprise, cela ne lui empêche pas de poursuivre son chemin, avec l’annonce des puces Tiger Lake de 11e génération, et un nouveau logo.

Du côté des puces Tiger Lake, Intel annonce qu’il s’agit “des meilleurs processeurs pour les ordinateurs portables fins et légers.” Et si l’entreprise n’équipait plus les MacBook et iMac d’Apple (bien qu’une période de transition est prévue), cela devrait permettre à Intel de faire face à AMD, qui continue de grimper avec ses processeurs Ryzen.

Compatibles Thunderbolt 4, USB 4, DDR4 3200, DDR5 5400 MHz et PCIe Gen 4.0, la puce Tiger Lake reste cependant gravé en 10 nm, et non en 7 nm. Malgré les annonces, Intel conserve donc son retard dans la gravure de puces.