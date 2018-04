Si vous vous rendez dans les réglages de la version web d'Instagram (en cliquant sur l'icône profil en haut à droite, puis sur l'engrenage à côté de votre pseudo), vous verrez la nouvelle option sous l'onglet "Confidentialité et sécurité". Il vous suffit simplement d'entrer votre adresse mail, puis votre mot de passe Instagram, et le tour est joué.

Récupérer l'intégralité de vos photos, mais également vos commentaires et tout le reste de vos informations publiées sur Instagram est désormais possible. Le réseau social a en effet dévoilé son outil permettant de récupérer vos données en moins de 48 heures.

Instagram vous permet enfin de télécharger l'ensemble de vos données - © Tous droits réservés

"Nous vous enverrons par e-mail un lien vers un fichier comportant vos photos, commentaires, informations de profil et plus encore. Nous ne pouvons traiter qu’une demande à la fois pour votre compte, et la collecte et l’envoi de ces données peuvent prendre jusqu’à 48 heures".

Le fonctionnement est le même que sur Facebook (qui possède Instagram) et arrive pile à temps avant que l'Europe mette en place, le 25 mai prochain, le Règlement général sur la protection des données (RGPD). À noter que tout comme WhatsApp (autre propriété de Facebook), Instagram a profité de l'entrée en vigueur du règlement pour modifier ses conditions d'utilisations. L'application demandera aux utilisateurs de vérifier les nouveautés et de les accepter. Dans le cas contraire, Instagram proposera deux solutions : désactiver temporairement le compte, ou le supprimer complètement.