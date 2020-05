Instagram va rémunérer les créateurs sur sa plateforme IGTV

Dévoilée en juin 2018, et présentée comme un “YouTube à la verticale”, la plateforme IGTV n’a pas rencontré le succès escompté. Mais cela n’empêche pas le réseau social de tenter une monétisation, afin notamment de rémunérer les créateurs.

Cela faisait plus d’un an qu’Instagram indiquait que l’arrivée des publicités au sein d’IGTV était imminente. Et dès la semaine prochaine, ça sera enfin le cas.