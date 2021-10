Instagram va encourager les utilisateurs à “faire une pause”

Le réseau social est, comme sa maison-mère Facebook, dans la tourmente. Accusé de nuire à la santé mentale des plus jeunes, Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité qui aura pour but d’aider les utilisateurs… et de soigner son image.

Une pause s’impose

Selon Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales chez Facebook, Instagram se dotera bientôt d’une option baptisée “Take A Break”. Celle-ci alertera les utilisateurs accros, en leur indiquant qu’il est peut-être temps de faire une pause.

Comme l’annonçait Adam Mosseri le 27 septembre dernier dans un article, l’option sera accompagnée d’une seconde fonctionnalité qui “écartera” les plus jeunes utilisateurs de sujets sensibles et qui pourrait avoir un impact négatif sur leur santé mentale.

“Nous avons annoncé la semaine dernière que nous explorions deux nouvelles idées : encourager les gens à examiner d'autres sujets s'ils s'attardent sur du contenu qui pourrait contribuer à une comparaison sociale négative”, explique Mosseri. “Et une fonctionnalité provisoirement appelée “Faites une pause", où les gens pourraient mettre leur compte en pause et prendre un moment pour se demander si le temps qu'ils passent sur l’application est significatif.”