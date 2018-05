Instagram songerait à intégrer de la musique dans les stories

Grâce à l'accord signé entre Facebook et plusieurs maisons de disque (Sony, Warner Music Group, Universal Music Group, etc.), Instagram pourrait en profiter et laisser les utilisateurs choisir leur bande-son dans l'énorme catalogue de Spotify.

Pour ajouter de la musique à vos stories Instagram, il existe actuellement deux méthodes : lancer la chanson sur votre smartphone et ensuite filmer (le micro du smartphone enregistre alors le son diffusé par le haut-parleur). Ou plus contraignant encore, il faut passer par la case montage et ensuite uploader la vidéo finalisée dans votre story.

C'est pourquoi Instagram envisagerait une intégration plus poussée avec Spotify et Soundcloud. Depuis la semaine dernière, il est possible de partager ses écoutes dans une story, mais cette nouvelle fonctionnalité serait bien plus intéressante puisqu'en plus de la couverture de l'album en question, la musique serait elle aussi bien présente.

Un certain Ishan Agarwal aurait trouvé, dans le code de la version Android de l'application Instagram, plusieurs traces indiquant que l'intégration de musique serait sur le point d'être officialisée. Instagram pourrait évidemment annuler cette fonctionnalité au dernier moment, mais quand on voit à quel point le réseau social veut imposer les stories comme le nouveau média branché (adieu les blogs, Twitter, Facebook, Vine et... Snapchat), il n'y a aucune raison de faire machine arrière. D'autant plus que tous les accords ont déjà été signés par la maison-mère, à savoir Facebook.

D'après le site TechCrunch, les chansons se trouveraient dans les stickers, à côté de la recherche de GIF, du partage de position et des sondages. Les utilisateurs pourront retrouver leur chanson favorite dans plusieurs sections basées sur les genres, les ambiances ou les dernières tendances. Enfin, comme le fait justement remarquer le site 9to5Google, une telle intégration serait également un moyen pour Instagram de s'attaquer à Musical.ly, un réseau social très prisé des plus jeunes, où il est possible de doubler des scènes de films ou faire du lip sync, autrement dit faire bouger ses lèves pour donner l'impression de chanter.