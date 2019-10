Instagram se met au mode sombre, voici comme l'activer

Le réseau social passe à son tour au fameux mode sombre, sur iOS et Android.

Si vous possédez un smartphone doté d'un écran OLED, une application offrant un mode sombre prend tout son sens. Les noirs sont plus noirs, cela fatigue moins les yeux et ça peut avoir un effet bénéfique sur la batterie. À la longue liste d'applications proposant un mode sombre, on peut désormais ajouter Instagram depuis ce mardi 8 octobre, avec un résultat plutôt réussi.

Seulement voilà, si vous cherchez après l'option dans les réglages de l'application, vous ne trouverez rien. En effet, le mode sombre d'Instagram ne peut être activé ou désactivé uniquement qu'au niveau des réglages du smartphone.