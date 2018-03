Chaque publication sera limitée à 5 tags, et sera compilée dans un nouvel onglet "Shopping" présent sur le profil de la marque. À noter que pour l'instant, Instagram n'autorise que la vente d'objets physiques. Autrement dit, les abonnements, ou les citytrips devront attendre.

Instagram Shopping, disponible dans un premier temps aux États-Unis, s'ouvre aujourd'hui à la France, au Canada, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Australie et au Brésil. Ce nouveau service permet aux annonceurs de taguer les produits présents sur leurs annonces. À la manière d'un tag indiquant le nom d'un ami sur une photo, les annonceurs (dont Sephora, La Redoute ou Clarins en France) pourront lier le produit à leur plateforme de vente. Ou comment susciter l'envie et vendre un produit en quelques clics.

Le réseau social s'inspire de Pinterest et propose depuis aujourd'hui une fonctionnalité shopping dans 8 nouveaux pays.

Instagram se lance dans l'e-commerce en partenariat avec des annonceurs - © Tous droits réservés

Instagram se lance dans l'e-commerce en partenariat avec des annonceurs - © Tous droits réservés

Pour les annonceurs, cette nouvelle fonctionnalité pourrait rapporter gros. Avec ses 800 millions d'utilisateurs à travers le monde, Instagram est une véritable machine de guerre, appréciée par les plus jeunes (41% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans). Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le réseau social ne prélève aucun pourcentage des ventes, du moins pour le moment.

Si le succès est au rendez-vous (à en croire les tests effectués aux États-Unis, ça ne fait aucun doute), attendez-vous donc à voir le concept débarquer dans d'autres pays. Au risque de transformer ce qui était à l'origine une plateforme de partage de photos en véritable catalogue interactif.