Instagram s’explique sur l’absence d’une version iPad de son application

Le réseau social boude la tablette d’Apple depuis sa création. Et si l’espoir demeure, il faudra malgré tout prendre, une fois encore, son mal en patience.

Lors d’une session de questions-réponses avec des utilisateurs, publiée sur sa “story Instagram”, Adam Mosseri, PDG du réseau social, s’est exprimé au sujet de l’iPad.

La raison invoquée semble peu crédible

En effet, selon Mosseri, l’iPad n’a toujours pas droit à sa version de l’application, car Instagram a “beaucoup de pain sur la planche” (ce que l’on imagine sans problème), mais surtout, car l’entreprise “n’a pas les ressources suffisantes pour développer sur les deux plateformes” (autrement dit iOS et iPadOS). Ce qui, pour une entreprise comme Instagram, appartenant qui plus est à Facebook, est plutôt ridicule.

Malgré les 10 ans de l’iPad, Instagram juge donc que développer pour la plateforme ne rapportera pas assez. Les utilisateurs de la tablette devront donc se contenter de la version web, qui ne permet pas de publier (ni photos ni stories), et sur laquelle la messagerie “Instagram Direct” est seulement en cours de déploiement. Ou bien utiliser la version iPhone, qui s’affiche zoomée au centre de l’écran de l’iPad, ce qui était déjà ridicule en 2010, et l’est encore plus en 2020.

Quant aux applications tierces, elles ont toutes disparu suite à une modification de la part d’Instagram de l’API de développement. Résultat, les développeurs qui souhaitent offrir une version iPad plus ou moins correcte de l’application ont dû abandonner leur projet.