Instagram pourrait lancer sa propre application de shopping

Après IGTV, Instagram s’apprêterait à lancer IG Shopping, une application indépendante qui permettrait de vendre et d’acheter des produits directement depuis un compte Instagram.

C’est le site américain The Verge qui dévoile cette info. Selon le journaliste Casey Newton, IG Shopping fonctionnerait comme Instagram, avec des comptes à suivre, à la différence près que chaque image postée est une photo d’un ou de plusieurs produits tagués. Le shopping sur Instagram n’a rien de nouveau, la fonctionnalité avait été lancée en novembre 2016. Mais une application indépendante permettrait au réseau social de venir concurrencer directement Amazon et d’autres géants de l’e-commerce, voire des plateformes comme Shopify.

Instagram annonce que 25 millions de marques et vendeurs ont créé un compte et que 2 millions d’entre eux sont des annonceurs. De plus, quatre comptes sur cinq parmi le milliard d’utilisateurs inscrits sur la plateforme suivent au moins une marque sur Instagram. IG Shopping pourrait donc profiter de cet intérêt pour offrir une expérience de shopping virtuel plus adapté aux utilisateurs et des outils plus poussés pour les vendeurs.