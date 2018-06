Instagram pourrait augmenter la durée maximale des vidéos

Et si Instagram autorisait la mise en ligne de vidéos plus longues, pouvant aller jusqu’à 60 minutes ? C’est une option dévoilée par le quotidien The Wall Street Journal, qui parle de cette potentielle idée comme d’un moyen d’attaquer frontalement YouTube.

Rien n’est fixé chez Instagram, mais si la plate-forme se lance à 100% dans la vidéo, cela pourrait causer du tort à YouTube, propriété de Google. L’article du Wall Street Journal explique que les vidéos seraient verticales, sans pour autant préciser si elles seraient réservées aux stories ou pourraient également apparaître dans le flux classique.

À l’heure actuelle, les vidéos publiées sur un profil sont limitées à 60 secondes. Quant aux stories, les vidéos sont limitées à 15 secondes. Des vidéos plus longues permettraient d’attirer toujours plus de créateurs, qui commencent doucement à remettre en cause les règles de plus en plus strictes de YouTube.

Instagram compte plus de 800 millions d’utilisateurs. 300 millions d’entre eux utilisent les stories quotidiennement.