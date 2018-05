Instagram permet enfin de mettre certains comptes en sourdine

Ne plus suivre un contact sans pour autant se désabonner ? C'était possible sur Twitter ou Facebook. C'est désormais également le cas sur Instagram.

"Avec ce changement, vous pouvez encore plus personnaliser votre flux" nous explique Instagram dans son communiqué. Autrement dit, avec cette nouvelle fonctionnalité, très attendue, vous allez pouvoir vous débarrasser de vos contacts les plus actifs sans froisser leur ego.

La mise à jour, qui devrait arriver dans les semaines qui viennent, vous laissera mettre en sourdine les publications ou les publications et les stories. Vous pourrez toujours vous rendre sur le profil de la personne quand vous le souhaitez, mais son contenu n'apparaîtra plus dans votre flux. Et évidemment, celle-ci ne sera jamais au courant de votre petite manoeuvre.