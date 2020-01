Instagram passe IGTV au second plan

La fonctionnalité, lancée en juin 2018, peine à convaincre les utilisateurs.

IG comme Instagram (l’acronyme est très utilisé aux États-Unis) et TV pour télévision. Soit une application où, à l’instar d’Instagram, on peut suivre des gens qui diffusent du contenu sur leur "chaîne". Voilà l'idée de base d'IGTV, avec ses vidéos verticales pouvant durer entre 15 secondes et une heure.

Mais un an et demi plus tard, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. À tel point que Facebook a décidé de retirer l'icône IGTV dans l'application Instagram. En effet, en plus d'une application dédiée, IGTV était également présent dans l'application Instagram, à travers cette icône, située dans le coin supérieur droit de l'écran, mais aussi dans le flux et dans la partie "Explore".

"Alors que nous continuons à travailler pour faciliter la création et la découverte de contenu IGTV, nous avons découvert que la plupart des gens trouvent du contenu IGTV via des aperçus dans leur flux, dans la partie Explore, directement sur les profils des créateurs ou via l'application IGTV dédiée. Très peu d'utilisateurs cliquent sur l'icône IGTV dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application Instagram", a déclaré un porte-parole de Facebook au site TechCrunch.

Nous souhaitons rendre Instagram aussi simple que possible, voilà pourquoi nous supprimons cette icône, sur base de ces enseignements et des commentaires de notre communauté.

Mais derrière le discours du porte-parole, se cache une vérité qu'Instagram ne souhaite pas mettre en avant. Comme le révèle TechCrunch, IGTV ne rencontre pas le même succès que les stories. L'application dédiée n'aurait été téléchargée que 7 millions de fois en 18 mois (soit 1% des utilisateurs d'Instagram), contre 1,15 milliard de fois pour TikTok sur la même période.