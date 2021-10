Instagram : les liens en story sont disponibles pour tout le monde

Les autocollants permettant d’afficher un lien en story sont en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs.

Après un test lancé en juin dernier, le réseau social annonce qu’il sera enfin possible de lier vers un site externe depuis une story. Auparavant, la fonctionnalité fonctionnait par un Swipe Up, soit un mouvement vers le haut, mais prend désormais la forme d’un autocollant à placer n’importe où sur la story. De plus, il ne faudra plus posséder au moins 10 000 followers pour en profiter.