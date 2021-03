Instagram : les directs peuvent accueillir jusqu'à quatre participants

“Depuis le début de la crise du COVID-19, nous avons vu des gens sur Instagram adopter la fonction Live de différentes manières. Au cours de l'année écoulée, des moments spéciaux se sont produits sur le Live, notamment des discussions informatives sur la science et les directives du COVID-19, des entretiens avec des célébrités et des batailles de rap ”, explique le réseau social. “Des créateurs de toutes sortes - des instructeurs de fitness aux musiciens, en passant par les blogueurs beauté, les chefs et les militants, tous se sont appuyés sur le Live pour créer des moments et rassembler les gens afin d'atteindre leurs communautés de manière créative.”

À noter que les Rooms suivront le même règlement que les directs classiques : “Nous voulons qu'Instagram soit le meilleur endroit pour que les créateurs aient des conversations significatives avec leur public et entre eux, et nous avons conçu cette nouvelle mise à jour en gardant à l'esprit la sécurité. Les personnes bloquées par l'un des participants actifs de la room ne pourront pas la rejoindre. Les invités dont l'accès en direct a été révoqué en raison de non-respect du règlement de la communauté ne pourront pas non plus rejoindre une room. Les fonctionnalités actuellement disponibles pour les hôtes Live, telles que la possibilité de signaler et de bloquer les commentaires, et d'appliquer des filtres de commentaires seront également disponibles pour les hôtes des Live Rooms.”