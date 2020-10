Instagram : les chiffres les plus impressionnants de leur histoire

Le réseau social fête ses 10 ans en ce mardi 6 octobre. Après les 10 dates qui ont fait le succès de la plateforme, et un aperçu des comptes et publications les plus populaires, place aux 10 chiffres fous qui rappellent à quel point Instagram est plus présent que jamais dans nos vies.

4,2 milliards

Le nombre de likes enregistrés chaque jour. Ce qui signifie que chaque utilisateur like au moins une publication par jour.

1 milliard

Le nombre d’utilisateurs actifs chaque mois sur la plateforme (au mois de janvier 2020). C’est moins bien que Facebook, qui recense 2,6 milliards d’utilisateurs actifs, mais bien mieux que Pinterest (332 millions) ou Twitter (68 millions).

500 millions

Le nombre d’utilisateurs qui regardent des Stories chaque jour. Sur l’ensemble des Stories regardées chaque jour, 1/3 proviennent de comptes de marques.

100 millions

Le nombre de nouvelles publications partagées chaque jour.

2,8 millions

Le nombre d’abonnés de la chanteuse Angèle, personnalité belge la plus suivie sur Instagram.

133

L’augmentation, en pourcentage, de l’utilisation du hashtag “#Ad”, indiquant sous une publication qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé, entre février 2018 et février 2019.

71

En pourcentage, le nombre d’utilisateurs d’Instagram âgés de moins de 35 ans.

53

En minutes, le temps passé quotidiennement et en moyenne sur le réseau social chaque jour. C’est moins bien que Facebook, avec ses 58 minutes.

10,7

Le nombre de hashtags ajoutés en moyenne sous une publication.

6

La position d’Instagram dans le classement des réseaux sociaux les plus populaires. Instagram se place derrière Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger et WeChat, en nombre d’utilisateurs actifs.