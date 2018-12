Instagram lance une fonction Talkie-Walkie

La messagerie du service de partage de photos de Facebook gagne une fonctionnalité audio, déjà présente sur d’autres plateformes comme WhatsApp.

Instagram Direct se transforme de semaines en semaines en véritable messagerie et l’arrivée d’un mode Takie-Walkie ne fait qu’affirmer cette évolution. La mise à jour, disponible à la fois sur iOS et Android, permet d’envoyer un court extrait sonore en restant appuyé sur l'icône en forme de microphone. L’extrait est automatiquement envoyé dès que l’utilisateur enlève son doigt de l’écran, mais il est malgré tout possible d’effacer le message avant de l’envoyer, en glissant simplement l’enregistrement vers la poubelle.

Les messages vocaux sont très populaires auprès des plus jeunes utilisateurs. Pour certains, ils sont même devenus un moyen de communication privilégié, à mi-chemin entre l’appel téléphonique et le sms. Pour d’autres, il s'agit là d’un signe de plus qu’Instagram se transforme peu à peu en Facebook, et que l’ajout constant de nouvelles fonctionnalités plus ou moins utiles éloigne les utilisateurs du but premier du réseau social, à savoir partager des photos carrées noyées sous des filtres.