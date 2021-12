Instagram lance son récap’ de l’année

Le réseau social vous propose de revoir votre année 2021 en story.

Playback, le best of de 2021

La fonction s’appelle donc Playback et vous permet de revoir 10 stories “marquantes” (selon Instagram) de votre année. Chaque utilisateur aura l’occasion de modifier ce best of, en supprimant ou en ajoutant d’autres stories en puisant dans ses archives.

Pour accéder à l’option, il n’y a rien à faire, si ce n’est attendre qu’Instagram vous le propose. Le réseau social vous invitera à composer votre best of de l’année dans les jours à venir. Le déploiement est en cours, et l’option sera disponible sur mobile pendant deux semaines.

En attendant, les utilisateurs continueront probablement de partager leur “Top 9”, un best of qui consiste à partager 9 photos les plus populaires publiées dans le courant de l’année. Une tendance qui a vu le jour il y a quelques années, mais qui n’a jamais été officiellement adoptée par Instagram.