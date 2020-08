Instagram lance les QR codes pour les profils individuels

Désormais, il ne sera plus nécessaire d’ouvrir Instagram pour ajouter un contact.

Après une période de test lancée au Japon en début d’année, les QR codes sont disponibles au sein du réseau social. Contrairement aux Nametags, lancés en 2018, les QR codes peuvent être scannés et reconnus par n’importe quel smartphone, et ne sont donc plus limités à la caméra d’Instagram.

Cela signifie que des magasins ou boutiques pourront imprimer leur QR code Instagram et le placer sur leur vitrine afin d’attirer facilement des nouveaux abonnes, ou que le QR code peut être placé sur n’importe quel support, comme une carte de visite, par exemple.

Le QR code, qui a vu le jour au début des années 2000, connaît actuellement un regain de popularité. Il s’agit en effet du moyen le plus simple pour les restaurateurs de proposer un menu aux clients sans distribuer de cartes physiques, un geste désormais interdit en cette période de pandémie.

Pour générer votre QR code personnel, il suffit de vous rendre dans les réglages de l’application (en passant sur votre profil, puis sur le menu de type “hamburger” situé dans le coin supérieur droit de l’écran). Ensuite, cliquez sur “Code QR” et personnalisez votre code personnel.

Instagram propose plusieurs options (couleurs, fond émoji ou un mode selfie) et vous permet de partager le code vie l’icône située dans le coin supérieur droit de l’écran.