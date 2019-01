Instagram : La photo d’un œuf devient la publication la plus likée

Kylie Jenner, demi-sœur du clan Kardashian, détenait jusqu’à présent le record de la photo la plus likée sur Instagram. Mais depuis peu, son record a été dépassé par la photo d’un œuf.

La photo de l'œuf, publiée le 4 janvier dernier, a dépassé le record de Jenner ce dimanche soir. La photo totalise plus de 26 millions de likes, contre 18 millions pour le cliché de Stormi, la fille de Kylie Jenner, publié en février 2018.

Le compte "worldrecordegg", créé en janvier, a 2,8 millions d’abonnés et n’a publié qu’une seule photo pour l’instant, avec en légende : "Atteignons ensemble le record de la photo la plus likée sur Instagram. En battant le record que détient actuellement Kylie Jenner (18 millions) ! On peut le faire."