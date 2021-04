Instagram Kids, Keynote d’Apple et Arcade Fire : les actualités techno que vous avez (peut-être) ratées

Parce que l’actualité techno ne s’arrête jamais, on vous propose chaque vendredi de vous mettre à jour avec un récapitulatif de l’essentiel des news de la semaine. 1. La Nokia N-Gage de retour sous la forme d’un émulateur Le téléphone/console de Nokia, sorti en 2003, n’a pas été un succès (loin de là). Mais cela n’empêche pas son retour, sous la forme d’un émulateur à télécharger sur Android. L’idée est de faire tourner les jeux de l’époque via des ROMS, et d’ajouter un skin qui fera apparaître le look si particulier de la console.

2 images © Nokia