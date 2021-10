Instagram : il est enfin possible de publier depuis un ordinateur

Il aura fallu attendre 11 ans afin de pouvoir publier du contenu sur Instagram depuis un ordinateur.

”Une fonctionnalité spéciale”

Le réseau social avait teasé l’option, pourtant classique, sur son compte Twitter, et depuis, l’information a été confirmée par TechCrunch et Engadget. Il sera bientôt possible de publier des photos et des vidéos depuis un ordinateur. Il ne sera donc plus obligatoire de passer par l’application officielle.

Cela peut sembler ridicule, mais quand on sait que l’iPad ne bénéficie toujours pas d’application dédiée, cela devient bien utile pour tous ceux qui rêvent de publier du contenu depuis une tablette.