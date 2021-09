Instagram est en panne

Si vous ne parvenez pas à accéder à Instagram, pas de panique, vous n’êtes pas seul(e).

Selon Down Detector, 53% des utilisateurs ne parviennent pas à se connecter et 47% n’arrivent pas à se rendre sur le site web du réseau social.

L’Inde semble être le pays le plus touché, mais la Belgique n’est pas épargnée. À noter que WhatsApp et Facebook, eux, ne sont pas concernés par cette panne.

Instagram n’a pas encore communiqué sur cette panne. On ne sait donc pas quand elle prendra fin. Il faudra donc prendre votre mal en patience, et réessayer d’ici quelques minutes ou heures selon la gravité de la situation.

Vous pouvez également vous rendre sur le site Down for Everyone or Just Me afin de vérifier si un site est en panne pour tout le monde ou juste chez vous.