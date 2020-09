Instagram envisage de rendre payant l’ajout de liens sous les publications

© USPTO / Facebook

Ce ce qu’annonce Mike Murphy du site Protocol. Le journaliste a en effet mis la main sur un brevet datant de 2016, indiquant qu’Instagram pourrait autoriser les URL actives sous une publication, mais à condition de mettre la main à la poche.

D’après ce visuel déposé par Facebook auprès de l’USPTO (le United States Patent and Trademark Office ou Bureau américain des brevets et des marques de commerce), un pop-up proposerait aux utilisateurs de payer deux dollars pour “activer” le lien, et le rendre cliquable.

“Si le système détecte que le contenu textuel de la description comprend un lien identifiant une adresse web, le système invite l'utilisateur qui publie à payer des frais en échange de la génération d'un lien”, explique le brevet.

Comme tout brevet, il ne s’agit que d’une idée simplement déposée par Facebook. Ce qui signifie, malheureusement pour les influenceurs, qu’il y a de grandes chances que l’option ne voie jamais le jour. D’ici là, les utilisateurs continueront d’écrire “lien dans la bio”, ou de s’appuyer sur des services comme LinkTree, qui permettent de publier plusieurs liens à la fois sur une même page ajoutée dans la bio de l’utilisateur.