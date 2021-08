Instagram dit adieu au “Swipe Up”

Dès le 30 août, vous n’entendrez plus vos influenceurs préférés prononcer la phrase “swipe up pour plus d’infos” ou “swipez pour en savoir plus” . Et vous ne devrez donc plus faire glisser votre de doigt du bas de l’écran vers le haut pour accéder à ce contenu.

Instagram a confirmé que le geste sera bientôt remplacé par un autocollant spécial, comme il en existe déjà des dizaines au sein de l’application (pour ajouter l’heure, un GIF, de la musique, etc.).

Selon le réseau social, ce changement a pour but d’améliorer le processus de création d’une story, et permettra de customiser le look du sticker, là où un swipe up était le même pour tout le monde. De plus, le swipe up bloquait le bas de la story, et supprimait le champ de commentaire. Il était donc impossible de répondre et réagir à une story proposant un swipe up, ce qui ne sera plus le cas avec un autocollant.

À l’heure actuelle, les stickers seront réservés, tout comme le swipe up, aux comptes vérifiés et/ou atteignant les 10 000 abonnés. Mais le réseau social pourrait bien étendre la fonctionnalité à l’ensemble des utilisateurs. Selon un porte-parole de l’entreprise, ce changement “nous aidera à déterminer s’il s’agit de la bonne décision avant d'étendre l'accès à plus de personnes.”