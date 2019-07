Instagram dévoile des outils de lutte contre le harcèlement

Instagram a annoncé lundi mettre en place de nouveaux outils de lutte contre le harcèlement en ligne, dans un souci de garantir un "environnement sûr" pour ses utilisateurs.

Parmi ces nouveaux dispositifs figure un avertissement, généré par un logiciel d'intelligence artificielle, qui sera adressé aux personnes souhaitant publier des remarques injurieuses sur la populaire application de partage d'images.

"Cette intervention donne aux personnes l'occasion de réfléchir et d'annuler leur remarque, et cela permet au destinataire de ne pas recevoir ce commentaire néfaste", a expliqué Adam Mosseri, le patron d'Instagram.

Un autre outil baptisé "restriction" vise à réduire un éventuel flot de remarques négatives sur le compte d'un utilisateur victime de harcèlement.

Cette fonctionnalité est destinée à un utilisateur réticent, par crainte d'envenimer la situation, à bloquer ou à se désabonner du compte d'un harceleur.

L'utilisateur pourra plus ou moins restreindre l'influence d'une personne cherchant à lui nuire en approuvant ou pas ses commentaires et en les rendant ainsi visibles ou non pour les autres.

"Les personnes restreintes ne pourront pas voir si vous êtes actif sur Instagram ni si vous avez lu leurs messages directs", a expliqué M. Mosseri.