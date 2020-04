Instagram déploie sa messagerie privée sur la version web

Annoncée en décembre 2013, la messagerie privée Instagram Direct n'était jusqu'à présent disponible que sur les applications Android et iOS.

Après avoir testé l’option sur une poignée de personnes en janvier dernier, Instagram déploie enfin sa messagerie privée à l’ensemble des utilisateurs. Il aura donc fallu attendre plus de six ans avant de voir débarquer sur le web la messagerie Instagram Direct.

La version web d'Instagram Direct est similaire à celle disponible sur l'application Android et iOS d'Instagram. Ce qui signifie qu'il est notamment possible de créer un groupe, placer un "j'aime" sur une réponse, partager une photo depuis votre bureau ou recevoir des notifications, en plus d'envoyer et de répondre à des messages de vos contacts. Seule la lecture de vidéos semble actuellement manquer à l’appel.

L'arrivée d'une version web d'Instagram Direct n'est pas anodine. Mark Zuckerberg souhaite, depuis plusieurs mois, unifier l'ensemble de ses messageries : Messenger, Whatsapp et Instagram Direct. De plus, la messagerie est un des trois piliers importants selon le fondateur de Facebook, aux côtés des groupes et des Stories.

Pour savoir si l’option est déjà disponible chez vous, rendez-vous sur Instagram.com et vérifiez si l’icône en forme d’avion en papier est présente dans le coin supérieur droit de l’écran. Si ce n’est pas encore le cas, un peu de patience, la messagerie devrait bientôt arriver sur votre compte.