Instagram : Découvrez combien de temps vous passez sur l’application

Après l'option «Temps d'écran» d’Apple ou le «Bien-être numérique» de Google, c’est au tour d’Instagram d'indiquer combien de temps vous passez devant les photos et autres hashtags qui font la particularité du réseau social.

Il est en effet très simple de se perdre sur Instagram, l'application étant devenue un média à part entière. Entre les photos, les vidéos, les stories et la section "Explorer", qui propose du contenu sans fin, le temps peut filer à une vitesse insoupçonnée. Pour tous les addicts, Instagram propose donc un outil permettant de mesurer le temps passé au sein de l'application. Ou comme l’expliquait Kevin Systrom, le cofondateur du réseau social, savoir si ce temps passé est "intentionnel et positif". "Comprendre comment le temps passé en ligne a un impact sur les utilisateurs est important. Il est de la responsabilité de toutes les entreprises d'être honnêtes à ce sujet. Nous voulons faire partie de la solution. Je prends cette responsabilité très au sérieux", déclarait-il avant de quitter Facebook quelques semaines plus tard.