Instagram annonce trois nouveaux outils pour lutter contre le cyberharcèlement

Le réseau social veut lutter contre les abus et protéger ses utilisateurs.

1. Mettre des limites

Le premier outil, “Limites”, permet de masquer automatiquement les commentaires et les demandes de DM des personnes qui ne vous suivent pas ou qui ne vous ont suivi que récemment. “Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnalités publiques qui subissent un pic de commentaires ou de DM abusifs”, explique l’entreprise.

L’option est déjà disponible pour tous. il suffit de vous rendre dans les réglages de l’application pour l’activer (paramètres > confidentialité > limites)

2. Décourager

Le second outil consiste à avertir plus fortement et de manière plus visible les personnes qui tentent de publier des commentaires potentiellement offensants. “Nous avons constaté que ces avertissements découragent vraiment les gens de poster quelque chose de blessant”, explique Instagram.

Lire aussi : Instagram ajoute un champ pour renseigner vos pronoms sur votre profil

“Par exemple, au cours de la semaine dernière, nous avons montré des avertissements environ un million de fois par jour en moyenne aux personnes lorsqu'elles écrivaient des commentaires potentiellement offensants”, poursuit l’application. “Parmi ces personnes, le commentaire a été édité ou supprimé par un utilisateur sur deux, basé sur ces avertissements.”

3. Cacher les messages abusifs

Enfin, Instagram annonce le déploiement mondial de la fonctionnalité “Hidden Words”, et qui filtre automatiquement les demandes de DM abusives dans un dossier caché afin que vous n'ayez jamais à les voir.

L’option sera disponible pour tous à la fin du mois.