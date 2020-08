Instagram a conservé des photos et messages privés effacés pendant plus d’un an

Le réseau social n’aurait pas immédiatement supprimé ces photos et messages, indique Saugat Pokharel, chercheur en sécurité.

Selon TechCrunch, Saugat Pokharel a constaté que lorsqu'il téléchargeait ses données depuis Instagram, ses données contenaient des photos et des messages privés échangés avec d'autres utilisateurs qu'il avait précédemment supprimés.

Normalement, Instagram indique qu’il lui faut 90 jours pour effacer complètement les informations des utilisateurs, mais Pokharel a découvert que ses données prétendument supprimées d'il y a plus d'un an étaient toujours stockées sur les serveurs d'Instagram et pouvaient être téléchargées aisément.

Le chercheur a alors notifié Instagram, qui l’a remercié en lui offrant une prime de 6000 dollars. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’erreur se produit. En 2019, Twitter a fait face au même problème, avec des messages privés qui étaient conservés des années après leur supposée suppression.

“Le chercheur a signalé un problème où les images et les messages Instagram supprimés seraient inclus dans une copie de ses informations s'il utilisait notre outil de téléchargement d’informations”, a expliqué un porte-parole d'Instagram au site TechCrunch. “Nous avons résolu le problème et n'avons trouvé aucune preuve d'abus. Nous remercions le chercheur de nous avoir signalé ce problème.”