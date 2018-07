Instagram : 1 utilisateur sur 10 serait un bot

Près de 10% des comptes actifs inscrits sur le réseau social seraient des robots. Une information révélée par le site The Information, d’après une étude menée par la firme Ghost Data.

Pour obtenir ces résultats, Ghost Data a acheté 20000 bots et a ensuite analysé leurs caractéristiques. L’une d’elles est de suivre automatiquement des comptes très populaires et d’augmenter le potentiel des publications de ces comptes en "aimant" les photos. La manoeuvre stimule artificiellement les audiences de ces comptes célèbres, et dérègle par la même occasion les liens entre ces stars d’Instagram et leurs sponsors.

Le nombre de bots aurait considérablement augmenté ces dernières années. Estimés à 7,9% en 2015 pour 300 millions d’utilisateurs, ils représenteraient aujourd’hui 9,5% du milliard d’inscrits, soit 95 millions de faux comptes. Le réseau social qui appartient à Facebook n’a pas réagi à cette enquête, mais le site The Information nous rappelle qu’un grand nettoyage avait déjà été effectué en 2014.

Pour conserver une certaine crédibilité, Instagram devra donc de nouveau procéder à une suppression en masse de ces robots. Ce qu’a fait Twitter il y a peu, en supprimant près de 70 millions de faux comptes. Ce qui a eu comme conséquence de faire perdre de nombreux followers à certains utilisateurs. Ainsi, Barack Obama a vu disparaître près de 2 millions d’abonnés (soit environ 2% de ses abonnés). Donald Trump lui n’a perdu que 200000 abonnés.